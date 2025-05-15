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"Квартирные туристы" в Москве повысили покупательский интерес ко "вторичке" в апреле

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число просмотров объявлений по вторичному жилью в Москве в апреле выросло за счет так называемых "квартирных туристов", выяснили аналитики компании "Инком-Недвижимость".

"Появился определенный тип покупателей - это обладатели рублевых банковских вкладов, истекающих в мае, июне или июле: они не уверены, что высокая доходность депозитов останется на прежнем уровне, и предполагают зафиксировать прибыль. Они выглядят как классические туристы рынка недвижимости, то есть, ходят, смотрят и раздумывают, не купить ли что-нибудь. Этих людей сейчас много, приблизительно 30% всех потенциальных клиентов, тогда как еще в марте доля была вдвое меньше - 15%. И есть ощущение роста заинтересованности во вторичном жилье, однако реализованный спрос не увеличивается: количество авансов и сделок было равным и в феврале, и в марте, и в апреле этого года", - сказал директор направления "Вторичный рынок" в компании Сергей Шлома.

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Он добавил, что при изменении уровня ключевой ставки увеличится спрос покупателей за счет тех, кто держит деньги на депозитах. Однако "пока на рынке скучно": цены стабильны, а предложение на одном уровне. Многие заемщики покупают жилье по льготным программам на новостройки.

Что касается цен, они не изменились. "Квадрат" стоит 284,5 тыс. рублей, то есть с начала года он подешевел на 0,2%. Медианная стоимость квартиры составила 14,85 млн рублей - с начала года корректировок не было.

Аналитики добавили, что экспозиция квартир снизилась на 0,9% с начала года, до 98,32 тыс. объектов.

Инком-Недвижимость Москва
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