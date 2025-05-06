Минимальная цена аренды квартиры в Москве выросла за месяц на 30%

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Минимальная цена аренды квартиры на территории старой Москвы в мае составила 33 тыс. руб. против 25 тыс. руб. в апреле, говорится в исследовании "Инком-Недвижимость".

"Минимальная арендная ставка увеличилась на 8 тыс. руб.: с 25 тыс. руб. в первой декаде апреля до 33 тыс. руб. в начале мая. Такой рост обусловлен вымыванием дешевых вариантов на фоне того, что в преддверии майских праздников приток новых объектов практически остановился", - объясняют в компании.

Лидерами предложения найма в старой Москве (без ЗелАО) стали однокомнатные лоты в районах Восточное Дегунино (САО), Южное Бутово (ЮЗАО), Новокосино (ВАО), Перово (ВАО) и Кузьминки (ЮВАО).

Дешевле всего обойдется жилплощадь со ставкой найма 33 тыс. руб. Она располагается на 12-м этаже 17-этажного панельного дома в Керамическом проезде (Восточное Дегунино). Общая площадь квартиры 38 кв.м.

Второе место занимает квартира за 35 тыс. руб. на 9-м этаже 10-этажного панельного дома на Южнобутовской улице. Общая площадь 38 кв. м.

На третьей строчке квартира с арендной ставкой 36 тыс. руб. на верхнем этаже монолитного 5-этажного дома на Суздальской улице (Новокосино). Это жилье общей площадью 40 кв.м.