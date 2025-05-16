В Москве создадут два трамвайных диаметра

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В ближайшее время в Москве планируется запустить два диаметральных трамвайных маршрута протяженностью 59 км, они свяжут юго-запад с востоком столицы, сообщил первый замруководителя департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

"Трамвай - динамичный и быстро растущий транспорт с точки зрения объемов перевозок и качества услуг. Мы планируем два трамвайных диаметра запустить в ближайшее время", - сказал Булатов в четверг на круглом столе "Опыт Москвы в развитии метро - инфраструктура и подвижной состав".

Согласно презентации, которую представил Булатов, маршруты позволят связать 19 районов Москвы с общим населением более 1,7 млн человек (из них более 1,2 млн проживают в пешей доступности от трамвайных линий) и 35 станций рельсового каркаса.

Диаметральные трамвайные маршруты протяжённостью 59 км свяжут юго-запад с востоком столицы: это будут маршрут длиной 30,9 км №39 от метро "Университет" до МЦД Новогиреево и №3 от метро "Чертановская" до Метрогородка длиной 27,8 км.

Новые маршруты будут обслуживать современные трёхсекционные вагоны "Витязь-Москва", а также односекционные вагоны новой поставки.