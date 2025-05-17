Два человека погибли при столкновении грузовика с микроавтобусом в Подмосковье

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Авария с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-8 в Сергиево-Посадском городском округе Подмосковья унесла жизни двоих человек, еще четверо ранены, сообщили в субботу в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"Сегодня около 14:20 на 67-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" произошло попутное столкновение грузового автомобиля марки "Камаз" и микроавтобуса марки "Мерседес". В результате ДТП два человека погибли на месте, четверо получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего.