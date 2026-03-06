Поиск

Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 14 марта
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 14 марта 2026 года на 2 руб. и составит 15 руб.; проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, заявили в столичном департаменте транспорта.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальном канале департамента в мессенджере Max в пятницу.

В частности, индексация тарифа произойдет только в критически загруженные периоды в будние дни: с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00, в которые проезд подлежит оплате.

"Это позволит продолжать делать поездку по МСД прогнозируемой, быстрой и предсказуемой по времени", - поясняется в сообщении.

В остальное время - 70% времени суток в рабочие дни, а также в выходные и праздники - проезд остается бесплатным.

Стоимость транзитного проезда - 950 руб. - не меняется, уточнили в департаменте.

Там напомнили, что в пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

Для машин оперативных служб и почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также автомобилей такси с лицензией Москвы и Московской области проезд по МСД бесплатный всегда.

МСД - самый протяженный в России скоростной диаметр, его длина 68 км. Он соединяет 10 крупнейших вылетных магистралей, связывает районы Москвы и области.

