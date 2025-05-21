Мэрия Москвы больше не будет субсидировать строительство складов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство Москвы исключило склады из списка объектов, позволяющих девелоперам претендовать на льготы при застройке участков, пишут "Ведомости" со ссылкой на изменения от 30 апреля в постановлении № 1874-пп, которое регулирует предоставление преференций инвесторам за создание мест приложения труда.

Ранее строительство складов давало девелоперам право получать от городских властей льготы на перевод участков под жилье. Сейчас логистическая отрасль находится на подъеме, что позволяет бизнесу инвестировать собственные средства в реализацию таких проектов в полном объеме, сказал изданию представитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Отмена льготы не касается формата light industrial, который включает промышленные технопарки, заводы и фабрики. Более того, город повысил коэффициент (с 0,7 до 0,8) в отношении таких комплексов, позволяющих девелоперам получить больше льгот за перевод участков под жилье при их одновременном возведении.

Ранее сообщалось, что до 2030 года в соответствии со стратегией развития промышленности по программе стимулирования создания МПТ в столице появятся 22 объекта промышленно-производственного назначения, где в общей сложности организуют свыше 17 тысяч новых высокотехнологичных рабочих мест. Правительство Москвы уже заключило 47 соглашений с инвесторами, которые должны будут построить в общей сложности 2,46 млн кв. м производственно-складских площадей, 58% (1,4 млн кв.м) этой недвижимости - склады.

Эксперты, опрошенные изданием, уверяют, что сейчас жилые застройщики возводят в общей сложности 1,6 млн кв.м логистической недвижимости, еще 1,38 млн кв.м находится на стадии проектирования.

Ранее управляющий партнер и генеральный директор Ricci Андрей Постников сообщал, что складской сегмент, который ранее был драйвером рынка, начинает замедляться. Так, в этом году ставки стабилизируются на уровне конца 2024 года, а объем сделок упадёт на 35-40% и достигнет 1,7 млн кв.м в сегменте складской и индустриальной недвижимости.