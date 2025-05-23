В Москве восстановлено движение поездов на зеленой ветке метро после инцидента с пассажиром

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на Замоскворецкой линии московского метрополитена, прерванное из-за человека на пути, вводится в график, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Замоскворецкой линии (2) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что причиной остановки движения от "Красногвардейской" до "Автозаводской" стало падение пассажира на пути.