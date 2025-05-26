В столичном метро, на вокзалах и МЦД раздают бесплатную воду из-за жары

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о раздаче бесплатной питьевой воды в городском транспорте из-за жары.

"В последние дни температура в столице достигала высоких показателей. Чтобы пассажирам было проще переносить жару, мы бесплатно раздаем питьевую воду, также рекомендуем избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

В частности, инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров будут с 15:00 раздавать бутылки с водой на станциях метро: "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

С 13:00 воду также предлагают на автовокзалах: "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота", отмечается в сообщении.

Кроме того, бутылки с водой могут взять и пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах с 15:00.

С 14:00 до 17:00 сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздают воду на Ярославском, Казанском, Курском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, а также на станции второй линии Московских центральных диаметров (МЦД-2) "Тушинская".

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании с 14:00 предлагают пассажирам воду на Ленинградском вокзале, а также на станции МЦД-3 "Зеленоград-Крюково".

Кроме того, бутилированную воду раздают на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах: "Киевский" и "Китай-город".

"Мы следим за температурой воздуха и при необходимости будем обновлять список станций", - заявили в дептрансе.

В Москве 25 и 26 мая действует "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности из-за жары, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно прогностической карте, в Москве в период с 16:00 до 20:00 26 мая прогнозируется очень высокая температура - сильная жара. Местами в дневные часы температура воздуха будет подниматься до 30 градусов и выше.