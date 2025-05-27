Общественно-деловой центр построят на части промзоны "Серп и Молот" в Москве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Общественно-деловой центр площадью более 60 тыс. кв.м построят на части бывшей промзоны "Серп и Молот" в Москве в рамках комплексного развития территорий (КРТ), сообщает пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

"Город утвердил проект планировки территории части одной из крупнейших бывших промзон столицы. На участке в Нижегородском районе возведут (...) общественно-деловой центр с магазинами, кафе и гаражом общей площадью 61 тыс. кв.м", - приводятся в сообщении слова заммэра города Владимира Ефимова.

Как уточняется, реорганизуемый участок в 1,7 га находится около пересечения Перовского проезда и Подъемной улицы, вблизи Нижегородской транзитной эстакады Третьего транспортного кольца и шоссе Энтузиастов. Объекты будет строить инвестор GloraX.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский в свою очередь добавил, что в рамках проекта также возведут новые дороги, прилегающую к будущей застройке территорию площадью 0,16 га благоустроят, озеленят и интегрируют в общую зеленую зону вдоль Перовского проезда.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тыс. га.