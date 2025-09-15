В центре Москвы построят городской вокзал "Серп и Молот"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Центральном административном округе Москвы "практически с нуля" построят городской вокзал "Серп и молот", который объединит вторую и четвертную линию Московских центральных диаметров, станции метро "Римская" и "Площадь Ильича", сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте устаревших платформ будет новое пространство, отвечающее самым современным требованиям комфорта. Благодаря этому у более чем 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский появится опорная транспортная точка для ежедневных поездок", - отметил мэр.

Сейчас на будущем вокзале монтируют металлоконструкции и инженерные сети конкорса, в планах - отделка гранитом пассажирских платформ. На 40% выполнено устройство контактной сети.

"Платформы оснастим навесами, а подземный переход под ж/д путями реконструируем и оборудуем лифтами для маломобильных пассажиров. Благоустроим территорию вокруг вокзала - так, у жителей района появится уютное пространство для прогулок и отдыха", - пообещал мэр.