В Москве отреставрируют дворец культуры завода "Серп и Молот"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Москве отреставрируют дворец культуры завода "Серп и Молот", сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Объект культурного наследия регионального значения на Волочаевской улице построен в начале ХХ века по проекту архитектора Игнатия Милиниса, но за время своего существования неоднократно реконструировался (...) Полномасштабные работы планируем начать с наступлением тепла", - написал Собянин в Telegram.

Он напомнил, что ДК - это два строения, соединенные переходом.

В первом строении должны будут раскрыть ранее заложенные оконные и дверные проемы, демонтировать позднюю цементную штукатурку, отреставрировать декоративные элементы. Внутри воссоздадут историческую планировку, а фасадам вернут исходный цвет.

В интерьерах второго строения и перехода будут сохранены облицовка стен и колонн из мрамора и туфа, полы из мраморных плит, а также фрагменты деревянных поручней лестниц, оставшихся со времен строительства ДК.

"После реставрации "Серп и Молот" превратится в арт-квартал и станет настоящей точкой притяжения", - написал Собянин.