Поиск

В Москве начали проектировать продление красной ветки метро в Ярославский район

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве началась подготовка проекта планировки территории для продления Сокольнической линии метро в Ярославский район, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, жители Ярославского района смогут добираться до новых станций всего за 5-10 минут вместо 30 в часы пик. В составе нового участка будут две станции - "МГСУ" и "Ярославская".

Линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его, обещают чиновники.

Сокольническая линия метро была проложена в Москве первой. Ее открыли в 1935 году, в составе было 13 станций - от "Сокольников" до "Парка Культуры".

Сокольническая линия Москва Ярославский район Владимир Ефимов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы

Таксистов Москвы начали проверять на наличие аттестации на знание правил работы

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

Фигурантам дела о похищении блогера в Москве предъявлены обвинения

Прокуратура Москвы сообщила о схеме мошенничества через просьбу перезвонить

В Москве на участке внешней стороны ТТК скорость ограничат до 60 км/ч из-за частых аварий

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Власти Москвы предложили заменить монорельс на парковое пространство

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

Гроза и дождь ожидаются в Москве в воскресенье

В подмосковном Красногорске горит ангар на площади 4 тыс. кв.м

В Москве предотвращен теракт, который готовился по заданию украинских спецслужб

Роспотребнадзор разрешил купаться в семи зонах отдыха в Москве

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2287 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6497 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });