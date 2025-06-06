В Москве начали проектировать продление красной ветки метро в Ярославский район

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Москве началась подготовка проекта планировки территории для продления Сокольнической линии метро в Ярославский район, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, жители Ярославского района смогут добираться до новых станций всего за 5-10 минут вместо 30 в часы пик. В составе нового участка будут две станции - "МГСУ" и "Ярославская".

Линия метро пройдет под нацпарком "Лосиный остров", не затрагивая его, обещают чиновники.

Сокольническая линия метро была проложена в Москве первой. Ее открыли в 1935 году, в составе было 13 станций - от "Сокольников" до "Парка Культуры".