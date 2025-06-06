Что произошло за день: пятница, 6 июня

Снижение ключевой ставки, ответ российских военных на теракты, арест редактора URA.RU, проект продления Сокольнической линии метро в Москве

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России впервые за более чем 2,5 года снизил ключевую ставку - на 100 б.п., до 20% годовых с 21% годовых. Банк России стал более уверен в устойчивости дезинфляционных процессов, однако сохранение жестких денежно-кредитных условий потребуется еще долгое время, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Не исключено повышение ставки, если инфляция перестанет устойчиво снижаться, заявила она.

- Российские военные сообщили, что минувшей ночью в ответ на теракты нанесен массированный удар по целям на Украине: конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников и др.

- За вечер было сбито пять беспилотников, атаковавших московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Калининграде прошли переговоры главы "Росатома" и гендиректора МАГАТЭ. По итогам встречи Алексей Лихачев сообщил, что для эксплуатации Запорожской АЭС созданы безопасные условия. Рафаэль Гросси заявил, что для этого "должны быть решены такие вопросы, как стабильное водоснабжение, эффективная работа внешних источников электроснабжения и прочие технические вопросы".

- Суд арестовал на два месяца редактора URA.RU Дениса Аллаярова. По данным URA.RU, он обвиняется в передаче 20 тыс. рублей экс-начальнику отдела уголовного розыска екатеринбургского отдела полиции №10 Андрею Карпову, который является его дядей. Карпов отправлен под домашний арест.

- "Лента" рассматривает возможность покупки гипермаркетов сети "Магнит".

- Дональд Трамп заявил, что не очень хочет проводить телефонный разговор с Илоном Маском. "Вы имеете в виду человека, который потерял рассудок?" - переспросил он журналиста телеканала ABC.

- Россиянки Андреева и Шнайдер проиграли в полуфинале Roland Garros, уступив итальянской паре Сара Эррани/Ясмин Паолини.

- В Москве начали готовить проект планировки территории для продления Сокольнической линии метро в Ярославский район. Она пройдет под нацпарком "Лосиный остров".

- Жара до плюс 30 градусов ожидается в Москве с 7 по 9 июня.