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Красную линию московского метро продлят до "Потапово"

Красную линию московского метро продлят до "Потапово"
Архивное фото
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Власти столицы приняли решение продлить Сокольническую линию московского метро до станции "Потапово", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Станция "Потапово" будет располагаться за станцией метро "Коммунарка" в районе ул. Потаповская роща (Коммунарка), следует из информации Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Собянин добавил, что также сегодня в Коммунарке открыт путепровод на пересечении улицы Александры Монаховой со строящимися магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе и наземным участком Сокольнической линии метро.

"В целом будущая трасса - дублёр МКАД - станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского округов столицы: свяжет южные и юго-западные районы, сделает поездки жителей быстрее и комфортнее", - сказал Собянин.

По его словам, в ближайшие годы магистраль будет соединена с южным участком МСД, Бутово и Варшавским шоссе.

Москва Сергей Собянин метро
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