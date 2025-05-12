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Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве

Володин предложил начать регулировать сферу самокатов с эксперимента в Москве
Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил убеждение, что эффективное регулирование сферы использования электросамокатов должно учитывать специфику регионов, начать эту работу следует с проведения эксперимента в Москве.

"Проблема электросамокатов по-разному звучит в регионах, поэтому единый подход к ее решению не будет эффективным. Есть предложение в Москве провести эксперимент по регулированию в этой сфере", - отметил Володин. Он поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову проработать этот вопрос с участием правительства.

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Как подчеркнул Володин, профильному министерству следует проанализировать итоги этого эксперимента, в том числе с учетом опыта других регионов, и определиться с целесообразностью законодательного регулирования на федеральном уровне.

"Озвученные ранее Минтрансом предложения не решают проблему, потому что между регионами большая разница", - отметил Володин, подчеркнув, что правительству следует предлагать более качественные решения.

Ранее в марте Минтранс России сообщил о подготовке поправок к правилам дорожного движения, по которым пользователь средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе самокатов будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и иметь соответствующие обязанности и ответственность.


Вячеслав Володин Госдума Москва Минтранс
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