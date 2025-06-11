В Москве число аварий на СИМ снизилось на 65%

Почти в каждом третьем таком ДТП страдают дети

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Москве с начала 2025 года зарегистрировали 159 аварий с участием средств индивидуальной мобильности, это на 65% меньше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по столице.

"В текущем году зарегистрировано 159 ДТП с участием СИМ, в результате которых 1 человек погиб, 170 человек получили травмы. В результате предпринимаемых мер количество ДТП снизилось на 65,4%, а число погибших и раненых уменьшилось на 75% и 65%", - говорится в раздаточных материалах главка.

На нарушителей, использующих СИМ, сотрудники ГИБДД составили более 21 тысячи материалов.

"В большинстве случаев пострадавшие в авариях с участием СИМ - дети, практически в каждом третьем таком ДТП", - заявили в полиции.

Основными нарушениями ПДД, которые влекут за собой аварии с участием СИМ, в полиции назвали непредоставление преимущества в движении пешеходу, неспешивание при движении через пешеходный переход, несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение очередности проезда, а также движение на данном транспортном средстве вдвоем.

К СИМ относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства для индивидуального передвижения.