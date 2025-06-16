Один из выходов станции "Площадь Революции" московского метро закроют на восемь месяцев

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Выход №11 станции "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии столичного метро будет закрыт с 16 июня на восемь месяцев из-за строительных работ рядом с вестибюлем, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"С 16 июня 2025 года на восемь месяцев будет закрыт выход №11 станции "Площадь Ре‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​волюции" Арбатско-Покровской линии метро в связи со строительными работами рядом с вестибюлем", - говорится в сообщении.

Во время закрытия будет дополнительно проведен ремонт вестибюля.

Дептранс просит пассажиров пользоваться соседним выходом №10, а также станциями метро, расположенными рядом.