Купальный сезон в Москве можно будет открыть на следующих выходных

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Температура воды в московских водоемах благодаря теплой погоде на следующей неделе повысится до плюс 20-22 градусов, что позволит открыть купальный сезон в следующие выходные, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневные температуры будут плюс 26 - плюс 28, и, самое главное, ночные температуры, тоже будут летние, около плюс 15 градусов. И это означает, естественно, что будет интенсивный прогрев водных объектов", - сказал Вильфанд.

Благодаря высокой температуре в ночные часы, вода в озерах и реках не будет охлаждаться.

"К следующим выходным уже можно будет говорить о купальном сезоне, потому что температура будет повышаться до 20-21, даже будет до 22 градусов", - отметил Вильфанд.

Он уточнил, что теплые четверг и пятница на этой неделе не помогут воде в водоемах прогреться, поэтому в эти выходные купальный сезон открыть не получится. Сейчас температура воды в водоемах московского региона, как отметил Вильфанд, "совершенно низкая", ее средние значения около 16-17 градусов.