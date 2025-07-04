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Температура в московском регионе на следующей неделе достигнет плюс 30 градусов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Повышение температуры до плюс 28 градусов прогнозируется в Москве на следующей неделе, в отдельных районах Подмосковья температура повысится до плюс 30, такой температурный фон может сохраниться до конца недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С понедельника меняется циркуляция, давление все-равно чуть-чуть ниже нормы, но воздушные потоки будут идти прямо с юга, адвекция тепла обусловит существенное повышение ночных температур. Дневные температуры в понедельник плюс 22 - плюс 27, а во вторник и среду плюс 25 - плюс 30, но в самой Москве будет плюс 26 - плюс 28. Это летний режим погоды и такой температурный фон будет на 2 градуса выше нормы", - сказал Вильфанд.

Температура ночью в понедельник будет около плюс 13 - плюс 15 градусов, в ночь на вторник - плюс 15 - плюс 17, в ночь на среду - плюс 17 - плюс 19, в центре города до плюс 22 градусов.

Такая погода, по предварительным расчетам, может сохраниться в Москве до конца недели. "Вероятность того, что такая температура сохранится, очень большая, потому что воздушные массы, в основном, будут перемещаться с юга. Температура плюс 26 - плюс 28 градусов, это по-настоящему хорошая, летняя погода", - добавил Вильфанд.

Погода на следующей неделе будет облачная, во вторник и среду прогнозируется дождь.

Вильфанд отметил, что температура, которая установится на следующей неделе, высокая для Москвы и будет восприниматься тяжело.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Московский регион погода прогноз
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