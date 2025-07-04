На серой ветке столичного метро увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры

Нет движения от станции "Савёловская" до станции "Отрадное"

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Интервалы движения временно увеличены на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии для проверки инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента.

В дептрансе уточнили, что на "серой" ветке нет движения от станции "Савёловская" до станции "Отрадное". "В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о сбое на серой ветке метро.