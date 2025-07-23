Июль 2025 г. в Москве может стать одним из самых дождливых месяцев за историю наблюдений

Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Июль текущего года может стать одним из самых дождливых месяцев за историю метеонаблюдений в столице, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Не то, что превысили, а значительно превысили (месячную норму осадков за прошедшие два дня - ИФ). Будет ли этот месяц самым дождливым, я не гарантирую, но он будет одним из таких экстремальных месяцев", - сказал Вильфанд в среду.

В частности, по его словам, в эти дни на острове Балчуг в Москве выпало "сумасшедшее количество осадков".

"Именно в центре (отмечались - ИФ) подтопления. Вчера они были совершенно фрагментарные, эпизодами. Позавчера, в понедельник, мощные осадки наблюдались везде, вчера фрагментарные. Но больше всего Балчугу не повезло. Поэтому, думаю, что это будет месяц близкий к рекордному значению", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье 21 июля выпало аномальное количество осадков - 82,3 мм. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе МГУ со ссылкой на данные метеорологической обсерватории университета.