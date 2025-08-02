Поиск

Реставрация фасадов дворца Дурасова завершена в Москве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работы по реставрации фасадов дворца Николая Дурасова завершены в усадьбе Люблино, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реставраторы привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы и их ограждения. Промыли скульптуру, венчающую купол. Отреставрированы колонны и потолки галерей-колоннад, барельефы на античную тематику, расчищен лепной декор и устранены мелкие трещины", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что специалисты также заменили водосточные трубы, покрытия карнизов и оконные отливы. Во время работ залы дворца, в которых сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, не закрывались для посетителей.

Здание на Летней улице является выдающимся произведением русской усадебной архитектуры рубежа XVIII-XIX веков. Дворец возведен в необычной форме равноконечного креста с ротондой, а его части соединены двухрядной галереей колоннад. Архитектура дворца проникнута духом раннего классицизма, отметил Собянин.

Москва Люблино Сергей Собянин дворец Дурасова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

Жителей московского региона предупредили о ливне с грозой до утра субботы

В Москве подъезд к Курскому вокзалу будет закрыт 2 и 3 августа из-за велофестиваля

Один человек погиб при пожаре в административном здании на западе Москвы

На западе Москвы горит административное здание

Ресторан "Вкусно и точка" на улице Веселая в Москве закрыт на 30 суток из-за шума

Гроза ожидается в Москве

В Москве 2 и 3 августа будут перекрывать Садовое кольцо для велофестиваля

Пожар возник в строящейся многоэтажке на севере Москвы

"Аэрофлот" отменил во вторник 53 рейса из/в Шереметьево

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат

Скульптуру "Большая глина № 4" у "ГЭС-2" в Москве заменят на другой экспонат
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2328 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6869 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });