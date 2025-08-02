Реставрация фасадов дворца Дурасова завершена в Москве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Работы по реставрации фасадов дворца Николая Дурасова завершены в усадьбе Люблино, сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Реставраторы привели в порядок белокаменный цоколь, лестницы и их ограждения. Промыли скульптуру, венчающую купол. Отреставрированы колонны и потолки галерей-колоннад, барельефы на античную тематику, расчищен лепной декор и устранены мелкие трещины", - написал он в своем телеграм-канале.

Мэр добавил, что специалисты также заменили водосточные трубы, покрытия карнизов и оконные отливы. Во время работ залы дворца, в которых сохранились подлинные росписи потолков и стен с сюжетами античных мифов, не закрывались для посетителей.

Здание на Летней улице является выдающимся произведением русской усадебной архитектуры рубежа XVIII-XIX веков. Дворец возведен в необычной форме равноконечного креста с ротондой, а его части соединены двухрядной галереей колоннад. Архитектура дворца проникнута духом раннего классицизма, отметил Собянин.