В Москве оплата по биометрии доступна на всех турникетах Сокольнической линии метро и БКЛ

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В московском метро оплату по биометрии подключили ко всем турникетам Сокольнической и Большой кольцевой линии, сервис доступен на всех турникетах семи веток, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, оплату по распознаванию лица планируется внедрить на всех станциях Московских центральных диаметров до конца 2026 года

Ранее сервис работал только на двух-трех турникетах в каждом вестибюле всех станций.

Как уточнили в Департаменте транспорта Москвы, способ оплаты по биометрии работает на 2 тысячах турникетах метро - больше 50% всего платежного оборудования для прохода.

Стоимость проезда при оплате по биометрии составляет 63 рублей.