В Москве доля массового жилья на первичном рынке упала до исторического минимума

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Доля массовых новостроек в Москве упала до 32%, что стало историческим минимумом, сообщили в пресс-службе компании "Метриум" со ссылкой на данные SIS Development.

"Теперь по доле рынка в продаже преобладают новостройки бизнес-класса. (...) Их доля составляет 50% от общего числа представленных в продаже квартир и апартаментов в старой Москве. Затем следует массовый сегмент (32%), премиум-класс (14%) и высокобюджетный сегмент (4%). При этом, в "старой" Москве массовые новостройки вытесняются не только комплексами бизнес-класса, но и премиумом. (...) Хотя доля массового сегмента сейчас на рынке минимальная за всю историю, абсолютное число продаваемых квартир и апартаментов не самое низкое", - говорится в исследовании.

В июле в жилых комплексах всех сегментов продавали 47,1 тысячи квартир и апартаментов. Из них 14,8 тысячи - лоты стандарт- и комфорт-класса. За последний год предложение именно этого сегмента упало на 27%. В первом квартале 2021 года в Москве продавали всего 10,2 тысячи квартир и апартаментов стандарт- и комфорт-класса, что было минимальным значением. Но, как отметили эксперты, в других сегментах по абсолютному количеству было меньше вариантов.

"Сейчас мы видим, как ставки по кредитам вне рамок программы субсидирования стали недоступными. На этом фоне застройщики корректируют свои дальнейшие планы по реализации крупных проектов, рассчитывая выйти в более дорогие сегменты. При этом наиболее прагматичный по уровню цен сегмент (массовый) теряет в объеме предложения", - подчеркнул основатель SIS Development Ярослав Гутнов.

По его словам, потенциальным покупателям массового жилья на первичном рынке нужно иметь это в виду, так как восстановление предложения может оказаться небыстрым.