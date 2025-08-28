До плюс 28 градусов поднимется температура в Москве 30-31 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода будет в Москве в последние два дня лета, температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Конец лета не просто теплый, а очень теплый и даже жаркий. Это связано с тем, что воздушные массы будут поступать непосредственно с юга северного полушария - из Турции, Ближнего Востока. И температуры будут плюс 25 - плюс 28 гарусов в субботу и воскресенье", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура будет превышать самый жаркий по климату период года, которым является третья декада июля. Температура будет выше нормы на 6-7 градусов.

Кроме того, в Москве и Подмосковье благодаря атмосферному давлению сформируются условия, которые будут препятствовать облакообразованию. "Это значит, что будет преимущественно без осадков", - добавил Вильфанд.