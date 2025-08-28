Поиск

До плюс 28 градусов поднимется температура в Москве 30-31 августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Жаркая погода будет в Москве в последние два дня лета, температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

МоскваСентябрь начнется в Москве с теплой погодыСентябрь начнется в Москве с теплой погодыЧитать подробнее

"Конец лета не просто теплый, а очень теплый и даже жаркий. Это связано с тем, что воздушные массы будут поступать непосредственно с юга северного полушария - из Турции, Ближнего Востока. И температуры будут плюс 25 - плюс 28 гарусов в субботу и воскресенье", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что такая температура будет превышать самый жаркий по климату период года, которым является третья декада июля. Температура будет выше нормы на 6-7 градусов.

Кроме того, в Москве и Подмосковье благодаря атмосферному давлению сформируются условия, которые будут препятствовать облакообразованию. "Это значит, что будет преимущественно без осадков", - добавил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва погода прогноз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

Сентябрь начнется в Москве с теплой погоды

В Москве задержан иностранец, напавший с ножом на полицейских

Доходы бюджета Москвы за первое полугодие выросли почти на 10%

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Центральный детский магазин на Лубянке возобновил работу

Уголовное дело возбуждено после ЧП с погибшим в ЦДМ на Лубянке

ЦДМ на Лубянке временно приостановил работу

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Собянин сообщил об одном погибшем в результате происшествия в ЦДМ

Пожарные в ходе проверки не обнаружили признаков возгорания в ЦДМ в Москве

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

Центральный детский магазин на Лубянке эвакуирован из-за пожара

План "ковер" введен в аэропорту Шереметьево

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7033 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });