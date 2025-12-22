"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с, гололеда и гололедицы, налипания мокрого снега и понижения температуры.

Согласно прогностической карте, в московском регионе с 12:00 до 21:00 22 декабря ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15 м/с. Также до 21:00 ожидаются осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах гололёд и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, вечером сильная. Также вечером прогнозируется понижение температуры.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал "Интерфаксу", что в Москве со вторника прогнозируется резкое похолодание.

"В понедельник начнется постепенное изменение циркуляции, температура будет еще на 5 градусов выше нормы, но Москва будет постепенно переходить в тыл циклона, и это приведет к тому, что воздух уже будет поступать с севера. (...) Во вторник будет усиливаться заток холодных воздушных масс с севера и с северо-востока. И уже прогнозируется заметное понижение температуры. Уже во вторник температура будет ниже нормы на 2-3 градуса", - сообщал Вильфанд.

Согласно последним данным Гидрометцентра, во вторник ночью и днем температура в Москве и Подмосковье будет в диапазоне от минус 10 до минус 8 градусов. В ночь на среду температура опустится до минус 16, а днем будет не выше минус 5.