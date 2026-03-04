В Москве 8 марта немного похолодает

Снегопад в столичном регионе продолжится до конца четверга

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Москве 8 марта начнется похолодание, уже ночью в воскресенье ожидается до минус 9 градусов, а в ночь на 9 марта температура может упасть до минус 14 градусов, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

"8 марта небольшой снег, начнется небольшое похолодание. Будет более холодная ночь - минус 4 - минус 9, а днем минус 4 - плюс 1, 9 марта ночью минус 9 - минус 14, днем - минус 3 - минус 8", - сказала она.

9 марта будет преимущественно без осадков, атмосферное давление начнет расти.

"Влияние циклонов заканчивается и начнет распространяться с севера антициклон с холодным воздухом", - добавила синоптик.

Снег и мокрый снег в столичном регионе будут идти в течение всей среды и до конца дня четверга, за эти днивыпадет около 4-6 мм осадков, а прирост снежного покрова может составить до 4 см, однако, из-за того, что температура будет переходить через ноль, условий для накопления снежного покрова не будет, он продолжит таять и уплотняться, сказала также Макарова.

"Снег в Москве прогнозируют и сегодня днем, и в четверг ночью, и в четверг днем. Сегодня осадки будут умеренные, в течение дня выпадет до 3-5 мм осадков, а прирост снега возможный составит до 3 см. Максимальная температура будет до плюс 2 градусов, поэтому осадки будут идти в виде снега и мокрого снега. В четверг ночью небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, выпадет до 1 мм осадков, и прирост снега составит до 0,5 см, а днем небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, выпадет до 1-2 мм и прирост снежного покрова будет до 0,5 см", - сказала она.

В четверг в Москве ночью будет ноль - минус 2 градуса, днем - плюс 1 - плюс 3. Так как температура будет переходить от отрицательных значений к положительным, условий для накопления снежного покрова не будет. Также не ожидается выпадения большого количества осадков.

6 и 7 марта прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки - ночью в виде снега, а днем в виде небольшого снега и дождя. "Это будут моросящие осадки, потому что в течение дня прогнозируется выпадение совершенно несущественного количества осадков - по 0,6 мм 6 и 7 марта", - уточнила Макарова.

6 марта в Москве и области ночью минус 3 - минус 5, днем 0 - плюс 2, в субботу, 7 марта ночью минус 2 - минус 4, а днем плюс 2 - плюс 4.