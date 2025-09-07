Поиск

Военные и росгвардейцы обеспечивали безопасность крестного хода в Москве

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,2 тыс. сотрудников Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих 55-й дивизии Центрального округа войск национальной гвардии приняли участие в обеспечении общественной безопасности на крестном ходе, сообщили в пресс службе Росгвардии.

"Верующие прошли около 6 километров. В крестном ходе приняли участие более 40 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Территории, приближенные к местам проведения крестного хода, были заранее проверены сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН "Авангард" и взрывотехниками-водолазами на транспорте ОМОН "Меч", отметили в ведомстве.

