Число самозанятых в Москве превысило 2,1 млн человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 августа превысило 2,1 млн человек; это более 15% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"На 1 августа 2025 года число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,1 млн человек. Их общий доход за все время действия в Москве этого налогового режима, с 1 января 2019 года, составил почти 1,9 трлн рублей", - привели слова Багреевой во вторник в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Все больше москвичей, решаясь на создание собственного бизнеса, выбирают формат самозанятости и предлагают услуги в самых разных областях: от репетиторства и консультаций до дизайна и маркетинга. Это открывает новые возможности для их самореализации и профессионального роста, способствует созданию новых рабочих мест и повышению конкурентоспособности экономики города, отметила заммэра.

В январе - июле 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 11,8 млрд рублей – на 48% больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 51 млрд рублей налога на профессиональный доход, сообщила Багреева.

Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, а также строительство, уточнили в департаменте.