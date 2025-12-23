Поиск

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Температура в Москве в ночь на среду упадет до минус 16 градусов, в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 19, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода, вот ночные температуры прошлой ночью очень низкие, в диапазоне минус 11 - минус 10 градусов, по области даже до минус 13 градусов. И сейчас температура понижается (...) Сегодня ночью будет ух какой приличный мороз: минус 16 - минус 14 градусов в Москве, это все-таки такая серьезная температура. По области до минус 19. Давно уже такого не было", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с тем, что "наконец-то открылись врата для проникновения холодного воздуха" в регионы европейской части России. "Воздух с севера и с северо-запада приходит в Москву, давление существенно повышается, сейчас оно примерно на 10 мм ртутного столба выше нормы. И это обуславливает холодную погоду", - сказал он.

Роман Вильфанд Подмосковье Москва Гидрометцентр РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

 Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

 В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

 "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

 Жителей Москвы предупредили о снеге и гололеде ночью и в понедельник

Движение на ряде дорог Москвы восстановлено

Движение временно закрыто на ряде дорог в Москве в субботу

Более 250 елочных базаров открылись в Москве

 Более 250 елочных базаров открылись в Москве

СКР сообщил о трех погибших от отравления постояльцах пансионата в Подмосковье

В Москве хотят повысить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5 тыс. руб.

 В Москве хотят повысить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 5 тыс. руб.

Оттепель сохранится в Москве до конца недели

 Оттепель сохранится в Москве до конца недели
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7947 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });