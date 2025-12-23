Мороз до минус 19 прогнозируется в ночь на среду в Московском регионе

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Температура в Москве в ночь на среду упадет до минус 16 градусов, в отдельных районах Подмосковья прогнозируется до минус 19, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Холодная погода, вот ночные температуры прошлой ночью очень низкие, в диапазоне минус 11 - минус 10 градусов, по области даже до минус 13 градусов. И сейчас температура понижается (...) Сегодня ночью будет ух какой приличный мороз: минус 16 - минус 14 градусов в Москве, это все-таки такая серьезная температура. По области до минус 19. Давно уже такого не было", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с тем, что "наконец-то открылись врата для проникновения холодного воздуха" в регионы европейской части России. "Воздух с севера и с северо-запада приходит в Москву, давление существенно повышается, сейчас оно примерно на 10 мм ртутного столба выше нормы. И это обуславливает холодную погоду", - сказал он.