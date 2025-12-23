Поиск

В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления

В Москве из-за похолодания повысили температуру отопления
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники комплекса городского хозяйства повысили температуру воды в системе отопления в связи со значительным похолоданием, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха. Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах, сказал заммэра.

В столице резко похолодало вечером в понедельник 22 декабря. Синоптики прогнозировали во вторник ночью и днем в Москве и Подмосковье температуру около минус 10 - минус 8 градусов. В ночь на среду похолодает до минус 16, а днем в среду будет не теплее минус 5.

