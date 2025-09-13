Движение на Рублевском и Можайском шоссе открыто

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил в своем телеграм-канале об открытии движения на Рублевском и Можайском шоссе после временного закрытия.

Движении пока перекрыто на Большом Каменном мосту и на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля.

Ранее дептранс сообщал, что движение временно закрыто на Большом Каменном мосту; на Можайском шоссе по направлению в центр, на Москворецкой набережной от Устьинского моста в сторону Кремля и на пересечении Рублевского шоссе и Осенней улицы.