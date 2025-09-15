Поиск

В Москве количество погибших в ДТП с мотоциклистами уменьшилось на 14% за год

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в ДТП с мотоциклистами в Москве за восемь месяцев 2025 года снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"За восемь месяцев 2025 года количество погибших в авариях с мотоциклами снизилось на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале столичного департамента транспорта в понедельник.

По данным дептранса, с начала года произошли 694 аварии с участием мотоциклистов, 732 человека получили ранения, 30 мотоциклистов погибли.

"Самые частые нарушения - несоблюдение дистанции и скорости, игнорирование правил перестроения и очередности проезда", - уточнили в дептрансе.

