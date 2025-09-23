Поиск

На подлете к Москве сбили уже 19 беспилотников

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что военные сбили еще два беспилотника, летевших на город. Ранее он сообщал в общей сложности о нейтрализации 17 таких БПЛА.

Таким образом, с начала вторника на подлете к столице были нейтрализованы уже 19 дронов.

"ПВО Минобороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Сбиты еще два, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал мэр в Telegram.

Минобороны Сергей Собянин ПВО Москва
