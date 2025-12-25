Поиск

Мосгорсуд выселил Ларису Долину из квартиры в Хамовниках

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд на заседании в четверг прекратил право пользования Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках, ставшую предметом судебного спора с Полиной Лурье, и постановил, что певица должна покинуть данную жилплощадь, передает корреспондент "Интерфакса".

"Исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне (...) о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения удовлетворить", - огласил решение судья.

Ранее в ходе заседания представитель Долиной и прокуратура просили предоставить певице время для выселения.

Представитель Лурье просил суд немедленно выселить Долину, так как ее клиенту негде проживать.

В РоссииВС признал незаконность нахождения Долиной в квартире, которую она продала ЛурьеЧитать подробнее

Заседание проходило в открытом режиме.

В августе прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей ее квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры Лурье оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

16 декабря Верховный суд отменил ранее вынесенные решения по иску Долиной к Лурье о признании сделки с продажей квартиры недействительной. Иск Лурье к Долиной о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения был направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда.

Позднее высшая судебная инстанция указала, что заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной; существенность заблуждений должна быть исследована в каждом конкретном случае.

Мосгорсуд Полина Лурье Лариса Долина
