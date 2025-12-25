"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера четверга

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил с вечера 25 декабря "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за снега, метели и ветра с порывами до 15 м/с.

"Вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в Московской области, ночью с 25 на 26 декабря и утром 26 декабря в Москве ожидается снег, местами сильный снег, в отдельных районах метель; мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, порывы западного и северо-западного ветра до 15 м/с", - говорится в экстренном предупреждении Гидрометцентра.

Согласно прогностической карте, предупреждение о сильном ветре в Москве и Подмосковье будет действовать с 21:00 25 декабря до 09:00 26 декабря.

Предупреждение о снеге, метели, а также о налипании в отдельных районах мокрого снега на проводах и деревьях и гололедицы будет действовать с 21:00 25 декабря до 21:00 26 декабря. Сильная гололедица, по прогнозам метеорологов, сохранится до вечера 27 декабря.

"Желтый" уровень погодной опасности означает, что погода потенциально опасна.