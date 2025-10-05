Поиск

Движение транспорта в центре Москвы открыто после проведения полумарафона "Моя столица"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Улицы, перекрытые в связи с проведением полумарафона "Моя столица", вновь открыты для движения, сообщает столичный дептранс.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале департамента.

Ранее движение было перекрыто на проспекте Вернадского, мосту Лужники, на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, а также на Университетской площади.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

В Москве учреждено общественное движение "Блок Жириновского"

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

"Садовая лопатка" сменила "Большую глину № 4" у ГЭС-2 в Москве

Зампред "Яблока" Круглов стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно

В Подмосковье владельцам мотоциклов и электрокаров разрешат парковаться бесплатно

Восстановлено движение поездов на Кольцевой линии московского метро

Сотрудник банка убил руководителя филиала на юге Москвы

В Москве ночью возможна гололедица

Прощание с Тиграном Кеосаяном пройдет в воскресенье в Армянской Церкви в Москве

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7288 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2417 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России104 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ71 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });