Движение транспорта в центре Москвы открыто после проведения полумарафона "Моя столица"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Улицы, перекрытые в связи с проведением полумарафона "Моя столица", вновь открыты для движения, сообщает столичный дептранс.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье в телеграм-канале департамента.

Ранее движение было перекрыто на проспекте Вернадского, мосту Лужники, на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных, а также на Университетской площади.