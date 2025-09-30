Движение временно перекроют в центре Москвы 4 и 5 октября из-за полумарафона

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы будет временно ограничено 4 и 5 октября из-за полумарафона "Моя столица", сообщили в столичном департаменте транспорта.

"4 и 5 октября будет временно закрыто движение для транспорта в центре в связи с проведением полумарафона "Моя столица", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента во вторник.

В частности, движение перекроют с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября на Университетской площади, 4 октября с 08:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте.

Помимо этого, не будет движения 5 октября с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и на мосту Лужники, а также 5 октября с 09:30 до 13:00 на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

Кроме того, будет временно запрещена парковка с 00:01 4 октября до окончания мероприятия на участках ограничений.