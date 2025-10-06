Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - "Вторичка", которую ввели не раньше 2020 года, оказалась на 47,8% дешевле новостроек в Москве, выяснили аналитики bnMAP.pro.

"В Москве средняя цена кв. м новостроек превышает среднюю цену кв. м в домах на вторичном рынке, получивших РВЭ с 2020 года, на 47,8%. Максимальный разрыв отмечен премиум-классе, минимальный - в бизнес-классе", - говорится в исследовании.

Всего аналитики сравнили среднюю стоимость кв. м объектов в 101 районе столицы. В 63 районах цена "квадрата" новостроек оказалась выше, чем на вторичном рынке.

В 39 районах "вторичка" дороже новостроек, выяснили эксперты. Это в основном в тех локациях, где есть недостаток предложения готового жилья или предложение представлено в домах высокого класса. Максимальный разрыв цен отметили в районах с наибольшей концентрацией высокобюджетных новостроек, например, в Хамовниках, Якиманке или Мещанском районе.