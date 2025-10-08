Туман с ухудшением видимости до 200-700 м ожидается в Москве до утра четверга

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта рекомендует водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим из-за тумана, который ожидается в Москве до утра четверга.

"До завтрашнего утра в городе ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 м", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента вечером в среду.

В дептрансе просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.