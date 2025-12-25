Поиск

Небольшой снег ожидается в Москве в четверг

Небольшой снег ожидается в Москве в четверг
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта советует водителям пересесть на метро из-за ожидающегося в четверг снегопада и роста числа предновогодних поездок за подарками.

"Сегодня в городе пасмурно, местами возможен небольшой снег. В связи с предновогодним ростом числа поездок за подарками вечерний разъезд начнется раньше обычного", - говорится в сообщении в телеграм-канале департамента.

По данным дептранса, движение будет затруднено в центре города, на Третьем транспортном кольце, МКАД и вблизи крупных торговых центров.

Департамент рекомендует использовать метро для поездок по городу.

Москва
