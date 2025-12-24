Поиск

Мэр Москвы назвал 2025 год рекордным для города по турпотоку

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - 2025 год для Москвы станет рекордным по туристическому потоку; по предварительным оценкам, около 26,5 млн туристов посетят столицу в 2025 году, сообщил в Мосгордуме мэр города Сергей Собянин.

"Одним из главных драйверов современной экономики является туризм. Москва продолжает покорять гостей своей красотой, в том числе сотнями возрожденных шедевров архитектуры. Но не меньшее значение для путешественников имеют удобные маршруты для прогулок, безопасность, бесплатный скоростной интернет, удобные цифровые сервисы и множество умных услуг, которые не встретишь в большинстве так называемых великих городов мира. А в нашем городе они уже давно являются повседневной частью жизни обычных москвичей. Нынешний 2025 год, скорее всего, станет рекордным по туристическому потоку. Предварительные оценки будут около 26,5 млн (туристов)", - сказал он.

По его словам, вырастет также на 10% число зарубежных туристов. "Мы компенсируем потоки из Европы за счет арабского направления, Индии, Китая и ряда других дружественных стран", - уточнил мэр.

Собянин сообщил, что из года в год растет экономическая отдача туризма. "В 2030 году вклад отрасли в валовый региональный продукт (ВРП) Москвы увеличится до 6,7%. Индустрии гостеприимства уже сегодня обеспечивают работой сотни тысяч москвичей", - сказал он.

Кроме того, в повестке дня - превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС.

