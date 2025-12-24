Собянин считает, что пока Москва не обойдется без мигрантов

По его прогнозу, дефицит кадров в городе будет расти с нынешних 400-500 тысяч человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве дефицит трудовых ресурсов сейчас составляет 400-500 тысяч человек и в будущем будет только расти, поэтому популизм в миграционной сфере недопустим, заявил в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, лучше бы мы обходились без мигрантов, это (была бы - ИФ) идеальная история. Но демографическая ситуация и экономика, к сожалению, диктуют нам несколько иные правила. Сегодня дефицит трудовых ресурсов в Москве, - то есть это вакантные места, которые не обеспечены рабочей силой, - составляет от 400 тысяч до 500 тысяч человек, причем даже в условиях сглаживания экономики эта цифра особо не меняется, - сказал он. - И в будущие годы, скорее всего, этот дефицит будет нарастать из-за той демографической ситуации, которую мы проходим".

Поэтому, по его словам, "нужно уметь работать с той миграционной политикой, которая, помимо определенных минусов, нам дает и огромный плюс, составляет порядка 5-6% валового регионального продукта города".

"Так вот себе представить, что мы их (мигрантов - ИФ) убираем из города, - это означает огромный виток инфляции, отток людей из крайне важных секторов, включая промышленный, военно-промышленный комплекс и так далее", - сказал Собянин.

"То есть это такая серьезная история, и баловаться в этой сфере и заниматься популизмом нельзя", - подчеркнул он.

"Наши враги с большим удовольствие раскачивают эта карту - межнациональных, межрелигиозных отношений, с большим удовольствием пытаются вбить клин в этой истории, создать проблемы, создать конфликты, - объяснил мэр. - Мы, конечно, не должны потворствовать этому и допускать этого, с одной стороны. С другой стороны, мы должны принимать решительные меры к тому, чтобы упорядочивать эти процесс, дисциплинировать, наводить там порядок".