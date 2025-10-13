Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Уроженец Москвы задержан по подозрению в переводе криптовалюты Вооруженным силам Украины, он обвиняется в финансировании терроризма, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца столицы 1977 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - сказала Петренко в понедельник журналистам.

Она не уточнила имени мужчины.

По данным ведомства, "в период с января 2023 года по март 2024 года фигурант в целях финансирования Вооруженных сил Украины, а также террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ, осуществил денежные переводы в криптовалюте по реквизитам, указанным Аркадием Бабченко (уехавший из РФ журналист, включен Минюстом в перечень иностранных агентов), в размере свыше 60 тыс. рублей".

"С задержанным проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.