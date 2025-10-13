Двухкилометровая пробка образовалась на северо-западе Москвы из-за ДТП

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием нескольких автомобилей произошла на северо-западе Москвы, движение затруднено на 2 км, сообщили в столичном дептрансе в понедельник.

"На СВХ (в районе Зеленоградской улицы д.11) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. (...) Движение в районе ДТП затруднено на 2 км", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.