Двухкилометровая пробка образовалась на северо-западе Москвы из-за ДТП

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием нескольких автомобилей произошла на северо-западе Москвы, движение затруднено на 2 км, сообщили в столичном дептрансе в понедельник.

"На СВХ (в районе Зеленоградской улицы д.11) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. (...) Движение в районе ДТП затруднено на 2 км", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале департамента.

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Москва
Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

Туман ожидается в Москве до утра среды

Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Предприниматель Сулейманов арестован в Москве по делу об убийстве

Московская полиция выдворила из РФ с начала года более 450 незаконных мигрантов

В Москве учреждено общественное движение "Блок Жириновского"

