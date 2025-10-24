Московским автомобилистам посоветовали "преобуться" на следующей неделе

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Столичным автомобилистам, начиная со следующей недели, можно начинать менять резину с летней на зимнюю, так как большую часть суток температура будет ниже плюс 5 градусов, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Следующая неделя, особенно вторая половина, - это как раз тот период, когда вполне можно менять резину на шинах. Температура днем уже около 5 градусов, и это вполне можно рекомендовать", - сказал он.

В следующий четверг осадков будет гораздо меньше, чем в выходные и во вторник-среду, давление повысится. Температура в четверг, пятницу, субботу следующей недели будет от плюс 1 до 6 градусов ночью и от плюс 3 до плюс 8 днем.

В субботу и воскресенье следующей недели, в первые дни ноября, температура будет от ноля до плюс 5 градусов и днем, и ночью. "Такая температура по климату около и выше нормы на 1 градус, но в таком нормальном человеческом измерении, это уже не теплая погода. Но осадков станет заметно меньше, потому что будет подрастать давление", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

В первые дни ноября, в субботу и воскресенье, температура может опускаться даже до отрицательных значений - минус 1-2 градуса, сообщил Вильфанд.