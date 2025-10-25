Поиск

В Москве началась реставрация Собора Богоявления в Елохове

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В столице стартовали реставрационные работы по восстановлению фасадов Собора Богоявления в Елохове на Спартаковской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Предстоит: расчистить штукатурную и белокаменную отделку фасадов, гранитные элементы ступеней и площадок; отреставрировать поврежденную кирпичную кладку и швы, металлические и деревянные элементы кровли - из меди с отделкой сусальным золотом; выполнить консервацию мозаичных панно", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Особое внимание специалисты уделят сохранению уникальных деталей Собора, подчеркнул мэр. Так, реконструкторы восстановят наличники с фронтонами на консолях, медальоны с лепными розетками и межъярусные карнизы архитектурного ансамбля.

Работы планируют завершить до конца 2026 года.

Собора Богоявления в Елохове - один из старейших и крупнейших действующих храмов столицы, в нем крестили Александра Пушкина, отметил Собянин.

Москва Сергей Собянин Собор Богоявления
