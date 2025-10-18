Завершена реставрация колокольни в усадьбе Кусково

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении реставрации колокольни в усадьбе Кусково, кроме того, заканчивается работа над Швейцарским домиком.

"Двухъярусная деревянная звонница в стиле классицизма - объект культурного наследия федерального значения. Ее построили в 1792 году по проекту крепостных архитекторов графа Николая Шереметева: Алексея Миронова и Григория Дикушина", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

По данным мэра, реставраторы работали над фасадами и интерьерами колокольни. В частности, они укрепили фундамент и цоколь, воссоздали его белокаменную облицовку и декоративные решетки продухов, заменили и частично отреставрировали обшивку внешнего и внутреннего каркаса колокольни.

Кроме того, восстановлена лестница, дощатое покрытие пола, штукатурная поверхность стен, окна и двери, отреставрирована и воссоздана белокаменная выстилка полов в нишах ризалитов и крыльца, приведены в порядок и позолочены шпиль и крест.

Собянин добавил, что комплексная реставрация усадьбы Кусково ведется с 2017 года. За это время были обновлены регулярный парк и лесопарк, отремонтированы фасады Дворца, Голландского и Итальянского домиков, Кузни, Сушильни и каретного сарая, выполнена реставрация павильона "Грот", Обелиска и Колонны со статуей Минервы.

Как добавил мэр, "сейчас заканчиваем Швейцарский домик, построенный в XIX веке по проекту Николая Бенуа".