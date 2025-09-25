Поиск

В Москве реставрацию в усадьбе Кузьминки завершат в 2027 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В усадьбе Кузьминки продолжается реставрация десяти десять объектов культурного наследия; все работы планируют завершить в 2027 году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Завершена реставрация двух гротов: Трехарочного и Большого-одноарочного, оба они уже доступны для осмотра. Специалисты расчистили их, сделали гидроизоляцию, дренажную систему, привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня, обновили металлическое ограждение и отмостку.

Гроты появились на берегу Верхнего Кузьминского пруда в первой трети XIX века по проекту архитектора Доменико Жилярди. В Большом гроте играл любительский театр, Трехарочный был местом отдыха, отметил Собянин.

Отреставрированы и другие ценные объекты усадьбы. Свое историческое место на Арочном мосту заняли фигурные фонари и скульптуры грифонов. С них сняли грязь и старую покраску, восполнили утраченные элементы.

О начале реставрации в Кузьминках было объявлено в июле 2024 года.

