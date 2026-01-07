Поиск

За два дня высота сугробов в Москве вырастет на 30 см

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сильный снегопад и ветер ожидаются в Москве в ближайшие два дня, прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит свыше 30 сантиметров, сообщил в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, завтра, 8 января, во второй половине дня погода резко ухудшится. В вечерние часы начнется сильный снегопад, который продлится до утра 10 января и будет сопровождаться порывами ветра до 18 м/с. Прирост свежевыпавшего снега за двое суток составит свыше 30 сантиметров. Наиболее мощные осадки ожидаются ночью и днем 9 января. Городские службы работают в усиленном режиме", - сказал Бирюков, слова которого привели в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Он уточнил, что в цикличном режиме - каждые несколько часов - будут проводиться работы по сплошному механизированному прометанию с противогололедной обработкой проезжей части и тротуаров.

"В работах по уборке снега задействуем необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборки. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Они готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередачи, падения деревьев и других инцидентов, связанных с погодными условиями", - сообщил Бирюков..

Также приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов.

В пресс-службе комплекса также попросили горожан быть внимательными в непогоду, при возможности - отказаться от поездок на личном транспорте.

